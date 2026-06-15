Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
82
5:82
۞ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٨٢
۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًۭا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٨٢
ﲅ ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de Joden en de degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: "Voorwaar, wij zijn Christenen." Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{جولەكە دوژمنی سەرسەختی موسڵمانانن} [
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
] ئێوهی موسڵمان ئهبینن سهختترین كهسێك كه دژایهتی ئێوهى باوهڕدار بكات جوولهكهو هاوبهشبڕیاردهرانن ئهمانه سهختترین دژایهتی موسڵمانان ئهكهن، چونكه كوفرى جولهكه كوفرى عینادى و نكوڵى و رهتكردنهوهى حهق و سوكایهتى كردنه به زانایان ههربۆیه زۆرێك له پێغهمبهرانیان كوشتووهو چهند جارێك ههوڵى كوشتنى پێغهمبهری خوایان- صلى الله عليه وسلم - داوهو سیحریان لێ كردووه [
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
] وه ئهبینن له ههموویان نزیكتر خۆشهویستیان ههبێ بۆ باوهڕداران ئهو كهسانهن كه ئهیانووت: ئێمه نهصاراین گاورین [
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢)
] لهبهر ئهوهی ئهمانه زاناو وتاربێژو خواپهرستیان تیایه وه تهكهبوریان نهبووه له وتنی حهقدا بهڵكو خۆبهكهم زان بوونه بهپێچهوانهی جوولهكهوه.