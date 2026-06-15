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Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
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Zeg: "O Lieden van de Schrift! Overdrijft niet zonder recht in jullie godsdienst en volgt niet de begeerten van een volk dat vroeger waarlijk dwaalde en velen deed dwalen. En zij dwaalden van het rechte Pad."
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Al-Sa'di
Всевышний приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать людям Писания: «Не излишествуйте в религии, не преступайте границы дозволенного и не меняйте истину на ложь. Не возвеличивайте Мессию и старейшин, к мнению которых вы прислушиваетесь. Не потворствуйте желаниям тех, кто сбился с пути и повел за собой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами и вводят в заблуждение окружающих. Они - проповедники заблуждения, и люди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений».