Неверующие требовали от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, явить им знамения, которые были угодны их душам. Они оправдывали свое неверие тем, что затребованное ими знамение не было показано. Но ведь Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был всего лишь увещевателем и не распоряжался делами во Вселенной. Только Аллах решает, какое знамение следует ниспосылать людям. Он подтвердил правоту Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, ясными доказательствами, которые не остались незамеченными благоразумными мужами. Благодаря этим доказательствам люди, которые стремились найти истину, встали на прямой путь. Что же касается неверующих, которые по причине своего невежества и своей несправедливости требовали от Аллаха все новых и новых чудес, то их требования были лживыми, порочными и безосновательными. Какое бы знамение не было ниспослано им, они все равно отказались бы уверовать и покориться истине, поскольку они не обращались в правую веру не потому, что не могли убедиться в правильности этого пути, а потому, что потакали своим низменным и порочным желаниям. Ничто иное не мешало им стать мусульманами, потому что у каждого народа есть наставник, который призывает своих соплеменников встать на прямой путь. Это - посланники и их верные последователи, которые подтверждают свою правоту многочисленными доводами и доказательствами.