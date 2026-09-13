[ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ] كافرانی پێش ئهمانیش نهخشهو پیلان و فێڵیان دانا بۆ پێغهمبهرانیان، وه ههر خوای گهورهیه توانای بهسهر كافراندا ههیهو نهخشهو فێڵ و پیلانى ئهوان ههڵوهشێنێتهوهو كاریگهری نهمێنێت [ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ] خوای گهوره ئهزانێ ههموو نهفسێك چی بهدهست دێنێ وه كردهوهكانی چۆن ئهبێ [ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢) ] وه كافرانیش له داهاتوودا ئهزانن كه سهرهنجام بۆ كێ ئهبێ له دونیاو قیامهتدا كه بۆ موسڵمانانه.