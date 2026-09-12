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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 37
Ar-Ra'd
37
13:37
وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱷ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱸ
حُكۡمًا
ﱹ
عَرَبِيّٗاۚ
ﱺﱻ
وَلَئِنِ
ﱼ
ٱتَّبَعۡتَ
ﱽ
أَهۡوَآءَهُم
ﱾ
بَعۡدَ مَا
ﱿﲀ
جَآءَكَ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَكَ
ﲅ
مِنَ
ﲆ
ٱللَّهِ
ﲇ
مِن
ﲈ
وَلِيّٖ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
وَاقٖ
ﲋ
٣٧
ﲌ
En zo hebben Wij hem (de Koran) neergezonden, als een wetgeving in de Arabische taal. Als jij hun begeerten had gevolgd, nadat de kennis tot jou was gekomen, dan zou er voor jou (tegen de bestraffing van) Allah geen helper zijn en geen beschermer.
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