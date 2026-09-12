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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 36
Ar-Ra'd
36
13:36
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب ٣٦
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ٣٦
وَٱلَّذِينَ
ﱚ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱜ
يَفۡرَحُونَ
ﱝ
بِمَآ
ﱞ
أُنزِلَ
ﱟ
إِلَيۡكَۖ
ﱠﱡ
وَمِنَ
ﱢ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﱣ
مَن
ﱤ
يُنكِرُ
ﱥ
بَعۡضَهُۥۚ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّمَآ
ﱩ
أُمِرۡتُ
ﱪ
أَنۡ
ﱫ
أَعۡبُدَ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
وَلَآ
ﱮ
أُشۡرِكَ
ﱯ
بِهِۦٓۚ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
أَدۡعُواْ
ﱳ
وَإِلَيۡهِ
ﱴ
مَـَٔابِ
ﱵ
٣٦
ﱶ
Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven, verheugden zich over wat aan jou (O Moehammad) is neergezonden. Onder de bondgenoten zijn er die een gedeelte ervan ontkennen. Zeg: "Het is mij bevolen om alleen Allah te aanbidden en ik ken Hem geen deelgenoten toe. Alleen Hem roep ik aan, en tot Hem is mijn terugkeer.
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