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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 33
Ar-Ra'd
33
13:33
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍۢ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
أَفَمَنۡ
ﲯ
هُوَ
ﲰ
قَآئِمٌ
ﲱ
عَلَىٰ
ﲲ
كُلِّ
ﲳ
نَفۡسِۭ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كَسَبَتۡۗ
ﲶﲷ
وَجَعَلُواْ
ﲸ
لِلَّهِ
ﲹ
شُرَكَآءَ
ﲺ
قُلۡ
ﲻ
سَمُّوهُمۡۚ
ﲼﲽ
أَمۡ
ﲾ
تُنَبِّـُٔونَهُۥ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
لَا
ﳁ
يَعۡلَمُ
ﳂ
فِي
ﳃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳄ
أَم
ﳅ
بِظَٰهِرٖ
ﳆ
مِّنَ
ﳇ
ٱلۡقَوۡلِۗ
ﳈﳉ
بَلۡ
ﳊ
زُيِّنَ
ﳋ
لِلَّذِينَ
ﳌ
كَفَرُواْ
ﳍ
مَكۡرُهُمۡ
ﳎ
وَصُدُّواْ
ﳏ
عَنِ
ﳐ
ٱلسَّبِيلِۗ
ﳑﳒ
وَمَن
ﳓ
يُضۡلِلِ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
فَمَا
ﳖ
لَهُۥ
ﳗ
مِنۡ
ﳘ
هَادٖ
ﳙ
٣٣
ﳚ
Is Hij die waakt over wat elke ziel heeft verworven (gelijk aan de afgodsbeelden)? Zij maakten afgoden naast Allah. Zeg: "Beschrijft hen." Of willen jullie Hem inlichten over iets op de aarde dat Hij zou niet kennen? Of zijn het holle woorden? Nee, de list van degenen die ongelovig zijn, is schoon schijnend gemaakt (door de Satan). En zij houden (de mensen) af van de Weg van Allah. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt: voor hem is er geen gids.
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