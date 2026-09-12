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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 31
Ar-Ra'd
31
13:31
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ٣١
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًۭا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًۭا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣١
وَلَوۡ
ﱨ
أَنَّ
ﱩ
قُرۡءَانٗا
ﱪ
سُيِّرَتۡ
ﱫ
بِهِ
ﱬ
ٱلۡجِبَالُ
ﱭ
أَوۡ
ﱮ
قُطِّعَتۡ
ﱯ
بِهِ
ﱰ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱱ
أَوۡ
ﱲ
كُلِّمَ
ﱳ
بِهِ
ﱴ
ٱلۡمَوۡتَىٰۗ
ﱵﱶ
بَل
ﱷ
لِّلَّهِ
ﱸ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱹ
جَمِيعًاۗ
ﱺﱻ
أَفَلَمۡ
ﱼ
يَاْيۡـَٔسِ
ﱽ
ٱلَّذِينَ
ﱾ
ءَامَنُوٓاْ
ﱿ
أَن
ﲀ
لَّوۡ
ﲁ
يَشَآءُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
لَهَدَى
ﲄ
ٱلنَّاسَ
ﲅ
جَمِيعٗاۗ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
يَزَالُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
كَفَرُواْ
ﲋ
تُصِيبُهُم
ﲌ
بِمَا
ﲍ
صَنَعُواْ
ﲎ
قَارِعَةٌ
ﲏ
أَوۡ
ﲐ
تَحُلُّ
ﲑ
قَرِيبٗا
ﲒ
مِّن
ﲓ
دَارِهِمۡ
ﲔ
حَتَّىٰ
ﲕ
يَأۡتِيَ
ﲖ
وَعۡدُ
ﲗ
ٱللَّهِۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
ٱللَّهَ
ﲛ
لَا
ﲜ
يُخۡلِفُ
ﲝ
ٱلۡمِيعَادَ
ﲞ
٣١
ﲟ
En als er een oplezing (een geopenbaard boak) zou zijn, waardoor de bergen verplaatst worden of de aarde gespleten werd of de doden zouden kunnen spreken (dan zou dat deze Koran zijn). Maar bij Allah berusten alle zaken. Weten degenen die gelovigen niet, dat als Allah het zou willen, Hij zeker alle mensen geleid zou hebben? En tegenspoed blijft degenen die ongelovig zijn treffen wegens wat zij bedreven. Of er zal een ramp vlakbij hun huizen Plaatsvinden, totdat de belofte van Allah komt. Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.
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