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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 26
Ar-Ra'd
26
13:26
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ٢٦
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌۭ ٢٦
ٱللَّهُ
ﲯ
يَبۡسُطُ
ﲰ
ٱلرِّزۡقَ
ﲱ
لِمَن
ﲲ
يَشَآءُ
ﲳ
وَيَقۡدِرُۚ
ﲴﲵ
وَفَرِحُواْ
ﲶ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﲷ
ٱلدُّنۡيَا
ﲸ
وَمَا
ﲹ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲺ
ٱلدُّنۡيَا
ﲻ
فِي
ﲼ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲽ
إِلَّا
ﲾ
مَتَٰعٞ
ﲿ
٢٦
ﳀ
Allah verruimt de levensvoorziening voor wie Hij wil en Hij beperkt. Zij verheugen zich over het wereldse leven, terwijl het wereldse leven in vergelijking met het Hiernamaals slechts een verganke lijke genieting is.
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