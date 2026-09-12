[ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ] خوای گهوره ڕزقی خۆی فراوان ئهكات بۆ ههر كهسێك كه ویستی لێ بێت، وه ئهیگرێتهوهو كهمی ئهكات له ههر كهسێكی تر كه ویستی لێ بێت وهكو تاقیكردنهوه [ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] كافران دڵخۆش ئهبن به ژیانی دونیا كه ههیان بێت [ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (٢٦) ] له كاتێكدا ژیانی دونیا بهراورد به قیامهت هیچ شتێك نیه تهنها شتومهكێكی كهم نهبێ كه ئهڕوات و نامێنێ، پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - دهفهرمێت: دونیا سهبارهت به قیامهت وهكو كهسێك وایه پهنجهیهكى بخاته ناو دهریایهكهوه با بزانێت چهندێك ئاوى ههڵگرتووه.