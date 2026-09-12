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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 24
Ar-Ra'd
24
13:24
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٤
سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٤
سَلَٰمٌ
ﲎ
عَلَيۡكُم
ﲏ
بِمَا
ﲐ
صَبَرۡتُمۡۚ
ﲑﲒ
فَنِعۡمَ
ﲓ
عُقۡبَى
ﲔ
ٱلدَّارِ
ﲕ
٢٤
ﲖ
(Zeggend:) "Salâmoen alaikoem bima shabartoem." (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn) Het is de beste eindbestemming.
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