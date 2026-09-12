Всевышний указал на огромную разницу между теми, кто обладает знанием и совершает праведные деяния, и теми, кто не обладает такими качествами. Разве человек, который понял, что Откровение является истиной, и стал творить добро, может сравниться со слепым глупцом, который не ведает истины и не руководствуется ею? Воистину, разница между ними подобна разнице между небесами и землей. И рабам Аллаха следует призадуматься над тем, кого из них ожидает прекрасный конец, дабы отдать предпочтение этому пути и встать на него. Однако далеко не каждый задумывается над тем, что приносит ему пользу, а что причиняет вред. Задумываются над последствиями своих деяний только благоразумные мужи, обладающие здравым рассудком и правильными взглядами. Это - лучшие из потомков Адама, и если есть желающие узнать об их качествах, то им следует познакомиться с прекрасной характеристикой, которую им дал Всевышний Аллах. Они верны завету, который они заключили с Ним, когда обещали самым совершенным образом выполнять свои обязанности перед Ним. Они выполняют данное обещание и делают это искренне ради Него. А дополняется это тем, что они не нарушают взятых на себя обязательств. Это относится не только к обязательствам перед Аллахом, но и ко всем договорам и соглашениям, клятвам и обетам. Раб Божий не станет одним из благоразумных мужей, которым обещано великое вознаграждение, пока не будет самым совершенным образом выполнять свои обязательства и не перестанет нарушать их. Наряду с этим благоразумные мужи поддерживают то, что Аллах повелел поддерживать. Это означает, что они веруют в Него и Его посланника, любят Его и Его посланника, поклоняются Ему, не приобщая к Нему сотоварищей, и повинуются Его посланнику, словом и делом оказывают почтение своим отцам и матерям и не ослушаются их добрых велений, поддерживают родственные связи и помогают близким словом и делом, а также надлежащим образом выполняют обязанности перед супругами, соратниками и рабами во всем, что касается мирской и духовной жизни. А причиной, по которой они поддерживают то, что Аллах повелел поддерживать, является страх перед Ним и воскрешением в День великой расплаты. Они не осмеливаются ослушаться Его и небрежно относиться к Его повелениям, потому что боятся Его наказания и надеются на Его вознаграждение. Они терпеливо выполняют религиозные предписания, терпеливо избегают всего запрещенного и стойко переносят тяготы Божьего предопределения, не проявляя недовольства и негодования. Они поступают так искренне ради своего Господа, а не ради других корыстных целей. Терпение может принести пользу только тогда, когда человек воздерживается от ослушания в надежде снискать благоволение своего Господа, приблизиться к Нему и заслужить Его вознаграждение. Такое терпение является отличительной чертой истинных верующих. Что же касается терпения ради громкой славы, то проявить его могут как праведники, так и грешники, как верующие, так и безбожники. Однако в действительности такое терпение не заслуживает похвалы. Благоразумные мужи также совершают намаз, выполняя его условия, обязательные и желательные предписания. При этом они поклоняются Аллаху душой и телом. Наряду с этим они выплачивают закят, раздают искупительные и другие обязательные пожертвования, а также раздают добровольную милостыню. Они делают пожертвования тайно и явно, как только в этом возникает необходимость. А если люди обижают их словом или делом, то они не отвечают им равноценным злом, а делают своим обидчикам добро. Они одаряют тех, кто прежде лишил их самих, прощают тех, кто был к ним несправедлив, поддерживают родственные связи с теми, кто попытался их порвать, делают добро тем, кто причинил им зло. И если они делают добро своим обидчикам, то каким должно быть их отношение к тем, кто не причинял им зла?! Благодаря своим славным качествам и прекрасным достоинствам они заслужили последнюю обитель, которую Всевышний охарактеризовал в последующих аятах.