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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 22
Ar-Ra'd
22
13:22
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ٢٢
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱩ
صَبَرُواْ
ﱪ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱫ
وَجۡهِ
ﱬ
رَبِّهِمۡ
ﱭ
وَأَقَامُواْ
ﱮ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﱯ
وَأَنفَقُواْ
ﱰ
مِمَّا
ﱱ
رَزَقۡنَٰهُمۡ
ﱲ
سِرّٗا
ﱳ
وَعَلَانِيَةٗ
ﱴ
وَيَدۡرَءُونَ
ﱵ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱶ
ٱلسَّيِّئَةَ
ﱷ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
عُقۡبَى
ﱺ
ٱلدَّارِ
ﱻ
٢٢
ﱼ
En degenen die geduldig zijn bij het zoeken naar het welbehagen van hun Heer, en die de shalât onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzagen, in het verborgene en openlijk. En die door het goede het kwade opheffen. Zij zijn degenen voor wie er de goede eindbestemming is.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.