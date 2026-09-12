﴿لَهُۥ﴾ تَعَالَى ﴿دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ﴾ أَيْ كَلِمَته وَهِيَ لَا إلَه إلَّا اللَّه ﴿وَٱلَّذِینَ یَدۡعُونَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء يَعْبُدُونَ ﴿مِن دُونِهِۦ﴾ أَيْ غَيْره وَهُمْ الْأَصْنَام ﴿لَا یَسۡتَجِیبُونَ لَهُم بِشَیۡءٍ﴾ مِمَّا يَطْلُبُونَهُ ﴿إِلَّا﴾ اسْتِجَابَة ﴿كَبَـٰسِطِ﴾ أَيْ كَاسْتِجَابَةِ بَاسِط ﴿كَفَّیۡهِ إِلَى ٱلۡمَاۤءِ﴾ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْر يَدْعُوهُ ﴿لِیَبۡلُغَ فَاهُ﴾ بِارْتِفَاعِهِ مِنْ الْبِئْر إلَيْهِ ﴿وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦۚ﴾ أَيْ فَاهُ أَبَدًا فَكَذَلِكَ مَا هُمْ بِمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ ﴿وَمَا دُعَاۤءُ ٱلۡكَـٰفِرِینَ﴾ عِبَادَتُهُمْ الْأَصْنَام أَوْ حَقِيقَة الدُّعَاء ﴿إِلَّا فِی ضَلَـٰلࣲ ١٤﴾ ضَيَاع