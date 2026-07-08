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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلۡ
إِنِّي
لَن
يُجِيرَنِي
مِنَ
ٱللَّهِ
أَحَدٞ
وَلَنۡ
أَجِدَ
مِن
دُونِهِۦ
مُلۡتَحَدًا
٢٢
Zeg: "Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden en ik zal nooit naast Hem een toevluchtsoord vinden.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Никто не сможет избавить меня от Божьей кары, если она обрушится на меня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который был лучшим из людей, не мог причинять зло или добро и был не в состоянии защитить от гнева Аллаха даже самого себя. Что же тогда можно предположить о других людях?!