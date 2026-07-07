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Al-Jinn
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَأَمَّا
ٱلۡقَٰسِطُونَ
فَكَانُواْ
لِجَهَنَّمَ
حَطَبٗا
١٥
Maar wat de afwijkenden betreft: zij zijn brandhout voor de Hel."
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العربية
Tafsir al-Tabari
( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ )
يقول: الجائرون عن الإسلام،
( فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا )
توقد بهم.