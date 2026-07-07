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Al-Jinn
12
72:12
وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا ١٢
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًۭا ١٢
وَأَنَّا
ظَنَنَّآ
أَن
لَّن
نُّعۡجِزَ
ٱللَّهَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَن
نُّعۡجِزَهُۥ
هَرَبٗا
١٢
En dat wij overtuigd zijn dat wij op de aarde Allah nooit kunnen ontkomen en dat wij nooit van Hem kunnen wegvluchten.
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Antwoorden
Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Теперь нам ясно, что Аллах всемогущ, а мы слабы и беспомощны. Мы находимся в Его руках и не сможем лишить Его власти на земле, не сможем убежать от Него, даже если используем для этого все сподручные средства. Найти убежище от Аллаха можно только у Самого Аллаха.