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Ash-Shu'ara
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
Dat wij jullie (de afgoden) gelijkstelden met de Heer der Werelden.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِذۡ﴾ حَيْثُ ﴿نُسَوِّیكُم بِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٩٨﴾ فِي الْعِبَادَة