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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 92
Ash-Shu'ara
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
ﱰ
لَهُمۡ
ﱱ
أَيۡنَ
ﱲ
مَا
ﱳ
كُنتُمۡ
ﱴ
تَعۡبُدُونَ
ﱵ
٩٢
ﱶ
En tot hen wordt gezegd: "Waar is het, wat jullie plachten te aanbidden?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.