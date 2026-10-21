Всевышний поведал о сильнейшем оружии истинных мусульман, которое помогает им исправно выполнять все предписания религии. Это - упование на Аллаха и мольба о помощи в выполнении этих предписаний. Правоверным велено полагаться на Него, ведь среди Его прекрасных имен - Могущественный и Милосердный. Упование - это твердая вера в то, что Всевышний Аллах непременно поможет обрести добро и уберечься от зла. Да и как может быть иначе, если Он обладает удивительными качествами - могуществом и милосердием. Благодаря Своему могуществу Он способен одарить Своих рабов благами и защитить их от зла и неприятностей, а благодаря Своему милосердию Он делает это.