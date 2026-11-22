Муса и Харун отправились к Фараону и выполнили поручение Господа, однако египетский владыка отказался уверовать в Единого Аллаха. Он был непоколебим в своем неверии и даже попытался возразить Божьим посланникам. Он сказал: «Мы нашли тебя беззащитным младенцем в колыбели, а затем вырастили и воспитали тебя. Разве же мы не оказали тебе великую милость? Разве ты не сделал того, что сделал? Ведь это ты пришел на помощь своему соплеменнику и убил копта. Воистину, ты - один из неблагодарных людей». Вначале Фараон напомнил Мусе, что тот является одним из приближенных и поступает так, как поступают они, а затем он назвал его одним из неблагодарных или неверных людей. Тем самым Фараон, сам того не подозревая, засвидетельствовал собственное неверие.