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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 187
Ash-Shu'ara
187
26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَأَسۡقِطۡ
ﱗ
عَلَيۡنَا
ﱘ
كِسَفٗا
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلسَّمَآءِ
ﱛ
إِن
ﱜ
كُنتَ
ﱝ
مِنَ
ﱞ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱟ
١٨٧
ﱠ
Laat dan eens een stuk van de hemel op ons vallen, als jij tot de waarachtigen behoort."
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Tafsir Fathul Majid
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