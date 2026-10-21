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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 183
Ash-Shu'ara
183
26:183
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
وَلَا
ﳞ
تَبۡخَسُواْ
ﳟ
ٱلنَّاسَ
ﳠ
أَشۡيَآءَهُمۡ
ﳡ
وَلَا
ﳢ
تَعۡثَوۡاْ
ﳣ
فِي
ﳤ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳥ
مُفۡسِدِينَ
ﳦ
١٨٣
ﳧ
En benadeelt niet de mensen in hun zaken en verricht geen kwaad op aarde, als verderfzaaiers.
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