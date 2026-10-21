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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 177
Ash-Shu'ara
177
26:177
اذ قال لهم شعيب الا تتقون ١٧٧
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٧
إِذۡ
ﲵ
قَالَ
ﲶ
لَهُمۡ
ﲷ
شُعَيۡبٌ
ﲸ
أَلَا
ﲹ
تَتَّقُونَ
ﲺ
١٧٧
ﲻ
(Gedenk) toen Sjoe'aib tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.