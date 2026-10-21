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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 171
Ash-Shu'ara
171
26:171
الا عجوزا في الغابرين ١٧١
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٧١
إِلَّا
ﲏ
عَجُوزٗا
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﲒ
١٧١
ﲓ
Behalve een oude vrouw onder de achterblijvers.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.