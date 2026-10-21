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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 166
Ash-Shu'ara
166
26:166
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ١٦٦
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦
وَتَذَرُونَ
ﱩ
مَا
ﱪ
خَلَقَ
ﱫ
لَكُمۡ
ﱬ
رَبُّكُم
ﱭ
مِّنۡ
ﱮ
أَزۡوَٰجِكُمۚ
ﱯﱰ
بَلۡ
ﱱ
أَنتُمۡ
ﱲ
قَوۡمٌ
ﱳ
عَادُونَ
ﱴ
١٦٦
ﱵ
En verlaten jullie hen die jullie Heer als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn beslist een overtredend volk!"
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