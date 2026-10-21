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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 164
Ash-Shu'ara
164
26:164
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٦٤
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٤
وَمَآ
ﱗ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱘ
عَلَيۡهِ
ﱙ
مِنۡ
ﱚ
أَجۡرٍۖ
ﱛﱜ
إِنۡ
ﱝ
أَجۡرِيَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
عَلَىٰ
ﱠ
رَبِّ
ﱡ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱢ
١٦٤
ﱣ
En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
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