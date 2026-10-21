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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 160
Ash-Shu'ara
160
26:160
كذبت قوم لوط المرسلين ١٦٠
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٦٠
كَذَّبَتۡ
ﱁ
قَوۡمُ
ﱂ
لُوطٍ
ﱃ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱄ
١٦٠
ﱅ
Het volk van Lôeth loochende de Boodschappers.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.