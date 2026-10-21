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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 150
Ash-Shu'ara
150
26:150
فاتقوا الله واطيعون ١٥٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠
فَٱتَّقُواْ
ﲕ
ٱللَّهَ
ﲖ
وَأَطِيعُونِ
ﲗ
١٥٠
ﲘ
Vreest dan Allah en gehoorzaamt mij.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.