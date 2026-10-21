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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 149
Ash-Shu'ara
149
26:149
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ١٤٩
وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًۭا فَـٰرِهِينَ ١٤٩
وَتَنۡحِتُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡجِبَالِ
ﲑ
بُيُوتٗا
ﲒ
فَٰرِهِينَ
ﲓ
١٤٩
ﲔ
En jullie houwen vaardig huizen uit in de bergen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.