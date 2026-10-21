Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 147
Ash-Shu'ara
147
26:147
في جنات وعيون ١٤٧
فِى جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ١٤٧
فِي
ﲆ
جَنَّٰتٖ
ﲇ
وَعُيُونٖ
ﲈ
١٤٧
ﲉ
Temidden van tuinen en bronnen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.