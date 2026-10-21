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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 136
Ash-Shu'ara
136
26:136
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ١٣٦
قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ١٣٦
قَالُواْ
ﳛ
سَوَآءٌ
ﳜ
عَلَيۡنَآ
ﳝ
أَوَعَظۡتَ
ﳞ
أَمۡ
ﳟ
لَمۡ
ﳠ
تَكُن
ﳡ
مِّنَ
ﳢ
ٱلۡوَٰعِظِينَ
ﳣ
١٣٦
ﳤ
Zij zeiden: "Voor ons is het hetzelfde of jij ons waarschuwt of dat jij niet tot de waarschuwers behoort.
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