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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 134
Ash-Shu'ara
134
26:134
وجنات وعيون ١٣٤
وَجَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍ ١٣٤
وَجَنَّٰتٖ
ﳑ
وَعُيُونٍ
ﳒ
١٣٤
ﳓ
En tuinen en bronnen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.