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Ash-Shu'ara
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
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Hun afrekening is slechts bij mijn Heer, als jullie het maar zouden beseffen.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘তাদের হিসেব গ্রহণ তো আমার রব-এরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!