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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
ﳦ ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
Zij zeiden: "Zouden wij jou volgen, terwijl de meest nederigen jou volgen?"
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العربية
Tafsir Muyassar
قال له قومه:
كيف نصدِّقك ونتبعك، والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟