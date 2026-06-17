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Ash-Shu'ara
110
26:110
فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
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Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
"فاتقوا الله وأطيعون"
فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وائتمنني عليه.