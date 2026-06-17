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Ash-Shu'ara
109
26:109
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
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Ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى تَبْلِيغه ﴿مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ﴾ ما ﴿أَجۡرِیَ﴾ أي ثوابي ﴿إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ١٠٩﴾