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Ash-Shu'ara
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
Was er voor ons maar een weg terug, dan zouden wij tot de gelovigen behoren."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةࣰ﴾ رَجْعَة إلَى الدُّنْيَا ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١٠٢﴾ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّي وَنَكُون جوابه