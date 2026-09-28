В этот день нечестивцы, которые отказались от прямого пути и последовали путем погибели, отвергли Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенную им истину и не уверовали в вознаграждение и наказание своего Господа, непременно будут вкушать плоды дерева заккум. Это - самое отвратительное и скверное дерево, которое издает зловонный запах и имеет ужасный вид. Из-за невообразимого голода грешники будут набивать свои чрева плодами заккума, не взирая на их отвратительный вид. Но от плодов адского дерева будут сгорать их печени и разрываться сердца. Вот такими яствами будут утолять голод мученики, но эти яства не прибавят им веса и не избавят их от голода. А что касается питья в огненной Геенне, то это - самое скверное питье, которым мученики запивают отвратительные адские плоды. Это - кипяток, который будет вскипать и клокотать во чревах грешников, но, несмотря на это, они будут жадно поглощать его, подобно больным, истомленным жаждой верблюдам.