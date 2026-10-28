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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 9
At-Tur
9
52:9
يوم تمور السماء مورا ٩
يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًۭا ٩
يَوۡمَ
ﲪ
تَمُورُ
ﲫ
ٱلسَّمَآءُ
ﲬ
مَوۡرٗا
ﲭ
٩
ﲮ
Op de Dag waarop de hemel heftig beeft.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.