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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 42
At-Tur
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
أَمۡ
ﲓ
يُرِيدُونَ
ﲔ
كَيۡدٗاۖ
ﲕﲖ
فَٱلَّذِينَ
ﲗ
كَفَرُواْ
ﲘ
هُمُ
ﲙ
ٱلۡمَكِيدُونَ
ﲚ
٤٢
ﲛ
Of willen zij een list beramen? Degenen die niet geloven zijn degenen die in een list versrikt raken.
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