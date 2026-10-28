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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 36
At-Tur
36
52:36
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ٣٦
أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦
أَمۡ
ﱣ
خَلَقُواْ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضَۚ
ﱦﱧ
بَل
ﱨ
لَّا
ﱩ
يُوقِنُونَ
ﱪ
٣٦
ﱫ
Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd.
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.