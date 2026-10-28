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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 28
At-Tur
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
إِنَّا
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كُنَّا
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مِن
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قَبۡلُ
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نَدۡعُوهُۖ
ﲻﲼ
إِنَّهُۥ
ﲽ
هُوَ
ﲾ
ٱلۡبَرُّ
ﲿ
ٱلرَّحِيمُ
ﳀ
٢٨
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Voorwaar, Wij plachten Hem vroeger aan te roepen: voorwaar, Hij is de Weldoener, de Meest Barmhartige."
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Tafsir Fathul Majid
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