Вечно юные отроки будут обходить их с кубками и кувшинами, наполненными вином и прекрасным нектаром, и праведники будут пить их и предлагать друг другу. Они не будут говорить вздор и бессмыслицу и не будут вести греховные беседы. А когда люди избегают празднословия и зла, их речи становятся искренними, добрыми, чистыми. От них на душе становится радостно и светло. Именно такой будет жизнь в Раю, счастливые обитатели которого будут с любовью относиться друг к другу, обращаться друг к другу самыми нежными словами и слушать восхитительные речи своего Господа, которые будут свидетельствовать о Его любви и благосклонности к ним.