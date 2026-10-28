Арабское слово иттика означает удобное, устойчивое, приятное положение, которое занимает человек, расположившись на постели. Именно в таком положении рабы Аллаха, облаченные в роскошные убранства, будут возлежать на разукрашенных богатыми украшениями ложах. Всевышний сообщил, что райские ложа будут стоять рядами, а это указывает на их многочисленность. Они расположены не беспорядочно, а лежат аккуратными рядами, и обитатели Рая возлежат на них неподалеку друг от друга, получая удовольствие от прекрасных бесед и приятного общения. Господь обещал, что и души, и тела праведников будут упиваться райской благодатью. А после великолепных блюд, неповторимых напитков и приятного, доброго общения с друзьями они будут желать только одного - уединения с прекрасными супругами, без которых любое удовольствие было бы несовершенным. Поэтому Всевышний обрадовал верующих вестью о том, что в Раю их ожидают пречистые, прелестные и благонравные супруги. Они наделены не только небывалой телесной красотой, но и красотой духовной. Их обаяние и великолепие изумляют взоры и очаровывают умы обитателей Рая. Одного взгляда на них достаточно, чтобы сердца людей переполнились пламенным желанием сжать их в объятиях. Аллах назвал их черноокими, потому что их черные зрачки будут выделяться на фоне белоснежных склер.