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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 18
At-Tur
18
52:18
فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ١٨
فَـٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٨
فَٰكِهِينَ
ﱜ
بِمَآ
ﱝ
ءَاتَىٰهُمۡ
ﱞ
رَبُّهُمۡ
ﱟ
وَوَقَىٰهُمۡ
ﱠ
رَبُّهُمۡ
ﱡ
عَذَابَ
ﱢ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱣ
١٨
ﱤ
Zich verheugend over wat hun Heer hun heeft gegeven. En hun Heer heeft hen behoed voor de straf van de Hel.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.