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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 14
At-Tur
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هَٰذِهِ
ﳄ
ٱلنَّارُ
ﳅ
ٱلَّتِي
ﳆ
كُنتُم
ﳇ
بِهَا
ﳈ
تُكَذِّبُونَ
ﳉ
١٤
ﳊ
(En er zal gezegd worden:) "Dit is de Hel die jullie plachten te loochenen.
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