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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 11
At-Tur
11
52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَيۡلٞ
ﲳ
يَوۡمَئِذٖ
ﲴ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲵ
١١
ﲶ
Wee op die Dag de loochenaars.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.