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Tafseer: An-Naba 78:9
An-Naba
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
En Wij hebben voor jullie de slaap gemaakt, als rust.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا }
أي: راحة لكم، وقطعا لأشغالكم، التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم،