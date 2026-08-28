Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: An-Naba 78:8
An-Naba
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
En Wij hebben jullie in paren geschapen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 78:8tot 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.